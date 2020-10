Rote Corona-Ampel für Stadt und Landkreis Bayreuth erwartet

In Stadt und Landkreis Bayreuth wird die sogenannte Corona-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums in den nächsten Tagen wohl auf Rot schalten. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises meldet, sei der sogenannte Inzidenzwert für die Stadt auf über 80, für den Landkreis immerhin auf 55 gestiegen.

Sperrstunde und Maskenpflicht im Unterricht erwartet

Die Zahl gibt wieder, wieviele Personen unter 100.000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche mit dem Coronavirus infizieren. Liegt der Wert über 50 muss an vielen öffentlichen Plätzen und in Schulen sogar im Unterricht Mundschutz getragen werden. Außerdem gilt ab 22 Uhr eine Sperrstunde samt Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Privat wie auch öffentlich dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Bis es soweit ist, müssen die Zahlen aber erst noch vom bayerischen Gesundheitsministerium bestätigt und veröffentlicht werden.

Warnwert in Bayreuth bereits am Dienstag überschritten

Wie lange das dauern kann, zeigt der Fall Bayreuth. Bereits am Dienstag meldete das Gesundheitsamt für die Stadt eine Inzidenz von 44. Noch am Donnerstagnachmittag war der Wert vom Gesundheitsministerium nicht vermeldet worden. Als einzige oberfränkische Kommune leuchtet die rote Corona-Ampel daher zur Zeit für den Landkreis Lichtenfels. Einzige Kommune im Bezirk, für die die Corona-Ampel gelb zeigt, ist der Landkreis Wunsiedel. In einem solchen Fall dürfen sich noch zehn Personen treffen. Alkoholverbot und Sperrstunde gelten ab 23 Uhr. Am Mittwoch zeigte die Ampel aber auch für den Kreis Wunsiedel kurzzeitig rotes Licht. Weil das Wunsiedler Gesundheitsamt unterdessen einen Inzidenzwert von 76 meldet, wird die Ampel dort bald wieder auf Rot springen.