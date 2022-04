"Rot-schwarze Lebensretter": Organspendeausweis mit FCN-Logo

Der 1. FC Nürnberg möchte das Thema Organspende und Organspendeausweis unterstützen. Dazu können die Club-Fans ab Freitag entsprechende Ausweise und Hüllen mit dem Vereinslogo kostenlos bekommen. Ziel der Aktion ist es auch, mehr Menschen dazu zu animieren, Organspender zu werden.

Ziel: Sich mit Organspende auseinandersetzen

"Wir sind überzeugt, dass wir dadurch unsere Club-Fans zur Auseinandersetzung mit diesem lebensnotwendigen Thema motivieren können. Jedes 'ja' bringt schwerkranken Patienten die Chance auf ein Überleben“, sagt der kaufmännische Vorstand des 1. FC Nürnberg, Niels Rossow, in einer Mitteilung des Vereins. Demnach warten derzeit fast 8.500 Menschen in Deutschland auf ein lebensrettendes Organ, mehr als 1.000 davon allein in Bayern.

Positives Beispiel aus den eigenen FCN-Reihen

Der Mangel an gespendeten Organen sei seit Jahren groß. Jeden Tag sterben in Deutschland drei Menschen, die auf der Warteliste für ein Spenderorgan stehen und vergeblich gehofft haben, heißt es weiter. FCN-Co-Trainer Frank Steinmetz trägt seinen Organspendeausweis seit gut 20 Jahren mit sich im Geldbeutel. "Mein Schwiegervater lebt mit einem Spenderherz. Ich kann nur an alle Club-Fans appellieren: Holt euch euren Organspendeausweis und überzeugt andere davon. Denn auch ihr könnt irgendwann auf ein Spenderorgan angewiesen sein", appelliert der Co-Trainer.

Info-Veranstaltung am Donnerstagabend online

Dazu bietet der FCN gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) am Abend um 18.00 Uhr eine digitale Informationsveranstaltung zum Thema Organspende an. Neben Experten und Ärzten sollen auch Menschen mit Spenderorgan teilnehmen. Ziel der Veranstaltung ist laut Club zum einen die Darstellung der Situation in Deutschland, zum anderen soll sie auch die persönliche und freie Entscheidungsfindung erleichtern.

Die Infoveranstaltung findet online statt, Interessierte können sich über die Homepage des Clubs (unserclub.de) anmelden. Die Organspendeausweise und Hüllen mit Club-Logo sind ab Freitag (22.04.22) im ClubHaus, im Service-Center Max-Morlock-Stadion und bei Bestellungen im Online-Shop kostenlos erhältlich.