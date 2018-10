„Rosinen-Rüben“ drücken Ernteertrag für fränkische Rübenbauern

Der heiße, trockene Sommer lässt auch die Rübenbauern nicht ungeschoren. Aufgrund der Trockenheit haben sich heuer auf den Feldern meist nur so genannte Rosinen-Rüben entwickelt. Die sind kleiner und bringen deutlich weniger Gewicht auf die Waage. So werden heuer im Schnitt nur 60 Tonnen Rüben pro Hektar geerntet. In einem normalen Jahr sind es in der Regel 80 Tonnen. Im letzten Jahr - einer Rekordsaison - waren es sogar 93 Tonnen pro Hektar.

Kleinere Rüben - größerer Zuckergehalt

Was die diesjährige Erntebilanz im wahrsten Sinne noch etwas versüßt, ist der durchschnittliche Zuckergehalt der Rüben. Der ist in den Rosinen-Rüben immer etwas höher als üblich. Doch auch das kann den Ernteverlust nicht ausgleichen. Der Zuckerertrag insgesamt wird um 20 Prozent geringer ausfallen, als in einem Durchschnittsjahr.

Im Verband Fränkischer Zuckerrübenanbauer sind 3.600 Landwirte organisiert, die insgesamt 26.000 Hektar Ackerfläche bearbeiten.