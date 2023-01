"Eine Ausnahmepersönlichkeit": Trauer um Rosi Mittermaier

Bodenständig und hilfsbereit

Ob bei IOC-Chef Thomas Bach, der gegenüber dem BR Mittermaiers "Herzlichkeit und ihr Lachen" hervorhebt, oder Thomas Berlemann von der Deutschen Sporthilfe: In den Würdigungen von Menschen, die sie kannten, tauchen immer wieder ähnliche Begriffe auf, die Rosi Mittermaier als vorbildlichen Menschen zeigen - bodenständig, freundlich, engagiert.

"Sie war eine Seele von Mensch", schreibt etwa Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbands über die Mutter des späteren Alpin-Stars Felix Neureuther - und weist darauf hin, dass sich Mittermaier nach ihrer Karriere jahrelang in karitativen Projekten engagierte, etwa als Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung. Zudem unterstützte Mittermaier die Christoffel-Blindenmission und reiste dafür mit ihrem Mann unter anderem nach Tansania und Nepal.

Bayerischer Landtag: "Eine Ausnahmepersönlichkeit"

Im Namen des Bayerischen Landtags würdigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Verstorbene: "Rosi Mittermaier war eine Ausnahmeskirennfahrerin. Auch nach ihrer Skikarriere war sie eine Ausnahmepersönlichkeit und Sympathieträgerin – immer aktiv, immer engagiert, sportlich wie gesellschaftlich."

Söder: "Eine Botschafterin unseres Landes in der Welt"

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war die zweimalige Olympiasiegerin "eine Botschafterin unseres Landes in der Welt" und ein Musterbeispiel dafür, "wie man trotz atemberaubender Erfolge bodenständig und zugänglich bleiben kann. Sie stand in vorbildlicher Weise für die Liebe zur Heimat, Sportsgeist, Toleranz und Fair Play. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie. Bayern wird ihr immer ein ehrendes Andenken bewahren", so Söder weiter.

"Komm gut über die Brücke"

Auch viele Menschen, die Mittermaier nie kennengelernt haben, sind bestürzt - wie stellvertretend für viele andere diese beiden auf Twitter zeigen.