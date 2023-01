BR24live 13.30 Uhr: Trauer um Rosi Mittermaier

Als "Gold-Rosi" von der Winklmoosalm eroberte sie 1976 bei den Olympischen Winterspielen die Herzen nicht nur, aber besonders der Bayern. Jetzt ist Rosa Katharina ("Rosi") Mittermaier-Neureuther mit nur 72 Jahren nach schwerer Krankheit "im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen".

"Ein Herz groß wie ein Bus"

Als Familie hinterlässt sie ihren Mann Christian Neureuther (73), ebenfalls früherer Skirennläufer, die gemeinsamen Kinder Ameli (41) und Felix Neureuther (38) sowie die Enkelkinder. Zur erweiterten Familie gehören ihre sehr zahlreichen Freunde, die schwer am Verlust tragen - etwa Markus Wasmeier, Doppel-Olympiasieger von 1994 und enger Freund.

"Wir haben einen fantastischen Menschen verloren. Rosi hatte ein Herz so groß wie ein Bus, sie war immer für jeden da - das war einzigartig." Markus Wasmeier

Der langjährige Kapitän der deutschen Eishockeynationalmannschaft, Alois Schloder aus Landshut, sagt in einer ersten Reaktion im Bayerischen Rundfunk: "Sie war ein liebenswerter, angenehmer Mensch ohne Skandale." Kennengelernt haben sich der Eishackler und die Ski-Nachwuchshoffnung "1968 in Grenoble, sie war damals ein ganz junge Mädel, das waren für uns beide die ersten Olympischen Spiele". Er werde sie als "tolle Sportlerin" und als Frau in Erinnerung halten, die immer mit beiden Füßen im Leben stand.

Bodenständig und hilfsbereit

In den Würdigungen von Menschen, die sie kannten, tauchen immer wieder ähnliche Begriffe auf, die Rosi Mittermaier als vorbildlichen Menschen zeigen - bodenständig, freundlich, engagiert.

"Sie war eine Seele von Mensch", schreibt etwa Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbands über die Mutter des späteren Alpin-Stars Felix Neureuther - und weist darauf hin, dass sich Mittermaier nach ihrer Karriere jahrelang in karitativen Projekten engagierte, etwa als Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung. Zudem unterstützte Mittermaier die Christoffel-Blindenmission und reiste dafür mit ihrem Mann unter anderem nach Tansania und Nepal.

Bayerischer Landtag: "Eine Ausnahmepersönlichkeit"

Im Namen des Bayerischen Landtags würdigte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Verstorbene: "Rosi Mittermaier war eine Ausnahmeskirennfahrerin. Auch nach ihrer Skikarriere war sie eine Ausnahmepersönlichkeit und Sympathieträgerin – immer aktiv, immer engagiert, sportlich wie gesellschaftlich."

Söder: "Eine Botschafterin unseres Landes in der Welt"

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war die zweimalige Olympiasiegerin "eine Botschafterin unseres Landes in der Welt" und ein Musterbeispiel dafür, "wie man trotz atemberaubender Erfolge bodenständig und zugänglich bleiben kann. Sie stand in vorbildlicher Weise für die Liebe zur Heimat, Sportsgeist, Toleranz und Fair Play. In Gedanken sind wir bei ihrer Familie. Bayern wird ihr immer ein ehrendes Andenken bewahren", so Söder weiter.

"Komm gut über die Brücke"

Auch viele Menschen, die Mittermaier nie kennengelernt haben, sind bestürzt - wie stellvertretend für viele andere diese beiden auf Twitter zeigen.