Rosenheimer Verein fordert Maskenpflicht in Schulen

Der Verein „Engagierte Schüler-Eltern-Bürger“ (ESEB) spricht von einem „gefährlichen Experiment“, das vor allem an der Fachoberschule und Berufsoberschule in Rosenheim derzeit durchgeführt werde. Die 860 Schüler würden auf engem Raum beschult – ohne Masken. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder und Kultusminister Michael Piazolo fordert der Verein jetzt Maskenpflicht für alle Schüler im Freistaat.

Offener Brief an Staatsregierung

Dicht gedrängt im Gang und Treppenhaus, zu zehnt in der Toilette, im beengten Klassenzimmer – und das alles ohne Maske. Teresa Pöller vom Verein ESEB, die den Offenen Brief an Söder und Piazolo geschrieben hat, ist besorgt:

"Weil ich denke, 860 Schüler ist eine große Menge, das würde man bei anderen Veranstaltungen auf keinen Fall ohne Masken zulassen. Diese Schüler müssen sich auf ihr Abitur vorbereiten. Dann gehen sie nach Hause, wenn sie angesteckt sind, stecken sie womöglich nochmal drei oder vier Leute an. Und das bei 860. Es ist wirklich ein Rezept für eine Katastrophe." Teresa Pöller vom Verein ESEB

Schulleitung: maximal 220 Schüler zeitgleich im Gebäude

Marko Hunger, der Schulleiter der FOS/BOS Rosenheim sieht das ganz anders. Gerade um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, seien derzeit maximal 220 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Gebäude. 220 vormittags, 220 andere nachmittags. Von 860 könne da keine Rede sein.

Auch stünden die Tische in den Klassenzimmern zwei Meter auseinander, in jedem Raum stehe Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Schüler würden den Raum nicht wechseln. Auch die Pause finde im Klassenzimmer statt, das selbstverständlich immer gut gelüftet werde.

Hunger: Hygienevorschriften werden umgesetzt

Vier Stunden Unterricht mit Maske seien weder für Schüler noch für Lehrkräfte angenehm. Es besteht keine Maskenpflicht in der Schule, so Marko Hunger zum BR, aber alle geltenden Hygienevorschriften werden exakt umgesetzt, so der Schulleiter.