Rosenheimer Pavillon für Landesgartenschau 2023 in Freyung

Studenten der Technischen Hochschule Rosenheim gestalten den Pavillon des Bayerischen Umweltministeriums auf der Landesgartenschau Freyung im kommenden Jahr. "Stockgeflüster" heißt der Entwurf des achtköpfigen Siegerteams. Dabei spielen Bienen und Holz, Nachhaltigkeit und Glas eine große Rolle.

Licht und Schatten und Rückzugsraum

Von außen soll der Pavillon wie ein Bienenstock wirken, die dunklen Eingänge sollen die Besucher so anziehen wie ein Stock seine Biene. Seitlich befinden sich lange Einflugschneisen. In den Wänden werden Bienenkästen verbaut, der Besucher wird im Inneren das Summen hören, versprechen die Rosenheimer Architekturstudentinnen und Studenten, die mit "Stockgeflüster", den ersten Preis gewonnen haben.

Pavillon aus Holz und Glas

Gebaut wird der Pavillon mit Holz direkt aus dem Bayerischen Wald von den Bayerischen Staatsforsten in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen. Zudem wird der Pavillon auf Glas stehen, ebenfalls ein regionaltypisches Element für den Bayerischen Wald, lobt die Jury.

Studierende freuen sich über die Chance

Es sei etwas ganz Besonderes, an einem Wettbewerb teilzunehmen, an dessen Ende die Umsetzung stehe und das Papier nicht in der Schublade verschwinde, betonen die Teilnehmer des Architekturwettbewerbes an der Technischen Hochschule Rosenheim. Umweltminister Thomas Glauber überreichte den Rosenheimer Studierenden die Auszeichnungen und kündigte für die Außenanlagen des Pavillons den nächsten Wettbewerb für Studierende an, diesmal an der Technischen Hochschule Weihenstephan.