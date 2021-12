Rosenheimer Impfzentrum läuft auf vollen Touren

Am 24. Dezember hat der Malteser Hilfsdienst als Betreiber des Impfzentrums in Rosenheim bis 13 Uhr sechs Impfstraßen besetzt. Diese werden jeweils von fünfköpfigen Teams betreut. Die Malteser schöpfen aus einem Pool von etwa 350 Mitarbeitern. Es spreche für die Einsatzbereitschaft dieser Menschen, dass auch an den Feiertagen mit voller Mannschaftsstärke gearbeitet werden könne, so Hans Meyrl, der Leiter des Impfzentrums Rosenheim.

15 Impfstraßen geöffnet

Samstag und Sonntag werden sogar 15 Impfstraßen geöffnet sein, theoretisch können so an einem Tag bis zu 2.000 Menschen ihren Schutz gegen Corona bekommen. Die jüngsten Erhebungen zeigen, so Meyrl, dass überwiegend Menschen kommen, die ihre Auffrischungsimpfung haben wollen. Diejenigen, die zum ersten Mal kommen, stellen nur 12 Prozent der Besucher.

Impfen - nicht nur - für den Großvater

Einer von ihnen ist Tobias Müller – und ist mit 9 Jahren eines der wenigen Kinder, die heute erscheinen. Sein Vater begleitet ihn und holt sich bei der Gelegenheit gleich die erste Auffrischungsimpfung, ein halbes Jahr nach der Grundimmunisierung.

Thomas Müller sagt, sie hätten die Impfung des Sohnes in der Familie intensiv besprochen. Der dringende Wunsch sei von Tobias selbst gekommen. Der Bub wolle sich selbst schützen, aber vor allem auch seinen Großvater, der von Corona ernsthaft gefährdet würde. Dass demnächst weitere Einschränkungen auch für Geimpfte gelten, sei für sie alle zunächst mal enttäuschend, aber auch verständlich, weil eben auch Geimpfte das Virus weitergeben könnten, so Müller.

Auffrischungsimpfungen schon nach drei Monaten

Er bekommt den "Booster" mittels Moderna, was das wirkungsvollste Mittel für die Auffrischung sei, so Hans Meyrl, Leiter des Impfzentrums. Das sei die klare Aussage der Experten, und so würden es seine Mitarbeiter auch bei den Beratungsgesprächen vermitteln. Die meisten Menschen akzeptierten das, nur selten beharre jemand auf einem anderen Stoff – meist könne dem Wunsch sogar entsprochen werden.

Außerdem folgt das Impfzentrum der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die nun die Booster-Impfung für Erwachsene bereits nach drei Monaten nach der Grundimmunisierung nahelegt. Die Staatsregierung hatte Städte und Landkreise aufgefordert, auch über die Feiertage ein großzügiges Impfangebot zu machen. In Rosenheim steht von jeweils 8 bis 18 Uhr alles bereit.