Rosenheimer gründen Bürgerinitiative gegen Brenner-Nordzulauf

"Mitmachen statt nichts machen!" Unter diesem Motto gründet sich am Dienstagabend in Rosenheim eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Brennernordzulauf im Raum Rosenheim.

Bürgerinitiative gründet sich in Rosenheim-Pang

Die Gründungsversammlung findet um 19.30 im Sportheim im Rosenheimer Stadtteil Pang statt, eingeladen sind aber auch die Bürger der Stadtteile Aising und Happing. Derzeit gibt es diverse Korridore für mögliche Trassenverläufe im Inntal und links und rechts an Rosenheim vorbei. Eine mögliche Strecke verläuft eben im Rosenheimer Süden über die Panger Felder, vorbei an der Barockkirche am Wasen und weiter Richtung Kolbermoor/Aicherpark.

Im Rosenheimer Süden befürchtet man nun eine Zerstörung von Freizeit- und Naherholungsgebieten und einen Verlust des Wohnwertes, Landwirte fürchten außerdem um ihre Flächen.