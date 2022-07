Rosenheimer Feuerwehren üben das Löschen brennender E-Autos

Dichter, schwarzer Qualm vernebelt eine geteerte Fläche in der Nähe einer Tankstelle: Ein Auto ist in Brand geraten. Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr fährt vor, die Männer springen heraus und sollen den Brand unter Kontrolle bringen. Eigentlich Routine, doch hier ist die Aufgabe etwas speziell: Es handelt sich um ein Hybrid-Fahrzeug mit Verbrennungsmotor und elektrischem Antrieb - genau genommen um einen Simulator, denn der Brand ist eine Feuerwehr-Übung.

Unfälle mit E-Autos werden häufiger

Einsatzkräfte von freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Rosenheim haben am Sonntag an diesem Elektrofahrzeug-Simulator die spezielle Vorgehensweise an brennenden E-Autos geübt. Laut Landratsamt Rosenheim war es das erste Praxistraining dieser Art in ganz Bayern. Je mehr Elektro-Autos auf den Straßen unterwegs sind, desto häufiger sind sie auch an Unfällen beteiligt. Deshalb sei das Interesse an einer solchen Übung bei den Feuerwehrleuten sehr groß, so Kreisbrandrat Richard Schrank.

Besonders gefährlich: Rauch, Strom und enorme Hitze

Brennende E-Autos stellten die Feuerwehren vor ganz besondere Herausforderungen. Deswegen habe man eine Firma beauftragt, an einem Simulator den Umgang mit den speziellen Gefahrenherden zu trainieren. Der Simulator sei ein normaler Pkw mit Hybrid-Antrieb, in den man einige zusätzliche Komponenten eingebaut habe, so Ingenieur Daniel Rothmaier. Er nennt als wichtigste Gefahrenquellen den Rauch, offene Hochvolt-Kabel und die enorme Hitze, die brennende Akkus erzeugen können.

Wichtig beim brennenden E-Auto: Wo liegen Kabel und Akku?

Während der Übung bekommen zwei Feuerwehrleute den Auftrag, offene Kabel aufzuspüren und mit einer dicken Gummimatte abzudecken, um Stromschläge zu vermeiden. Entscheidend ist die "Rettungskarte" für den betroffenen Fahrzeug-Typ. Darauf sind die Hochvolt-Leitungen verzeichnet, und vor allem die Sicherheitseinrichtungen, mit denen alle Leitungen deaktiviert werden können. Entscheidend ist auch die Information über die Lage der Batterie, weil von ihr die größte Gefahr ausgeht.

Einmal löschen reicht oft nicht

Zwei Mann gehen mit einem Schlauch vor dem Akku im Kofferraum in Stellung. Im dichten Qualm wird die Klappe geöffnet und die Feuerwehrmänner simulieren intensives Sprenkeln von Wasser auf die silbernen Batterieboxen. Über tausend Grad Hitze könnten hier entstehen; das Abkühlen sei die wichtigste Maßnahme bei solchen Einsätzen, so Rothmaier.

Ein oft unterschätztes Problem sei das Nachbrennen der Akkus. Und tatsächlich fängt der Simulator Minuten nach dem ersten Ablöschen wieder Feuer, es müssen weitere große Mengen Wasser in den Kofferraum gespritzt werden.