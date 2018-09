Rosenheimer diskutieren Brennerzulauf kritisch

Nach stundenlanger Diskussion wurde deutlich, dass auch der Rosenheimer Stadtrat das Thema Brennerzulauf eher ablehnend betrachtet. Auch hier wurde die Frage nach dem "Ob" laut, also ob es die Neubautrasse im Rosenheimer Land wirklich braucht. Die Politik liefere keine Antworten in Sachen Bedarf, verstecke sich hinter der Deutschen Bahn, so ein oft geäußerter Vorwurf in Pang.

Die meisten Stadträte lehnen Brennerzulauf ab

Die meisten Stadträte und auch die Bürger sehen keinen Mehrwert im Brennerzulauf für die Region Rosenheim. "Es geht von einem Hafen zum nächsten auf unsere Kosten", so eine Stadträtin. "Nicht unser Verkehr kommt weg, sondern unser Verkehr bleibt plus Brennerzulauf", so eine Bürgerin. Zahlreiche Befürchtungen wurden laut: "Das bayerische Voralpenland wird umgekrempelt" oder "Das zerstört unsere Heimat" waren zu hören.

Deutsche Bahn sucht Trasse bis 2020

Der Vertreter der Deutschen Bahn, Thorsten Gruber, beantwortete Fragen und verwies darauf, dass die Trassenfindung ergebnisoffen geführt würde. Die Diskussion stehe noch am Anfang. Jetzt sei die richtige Zeit zum Diskutieren, um die beste Trasse für die Region zu finden. 2020 soll der finale Trassenvorschlag auf dem Tisch liegen. Geplant ist eine zweigleise Hochgeschwindigkeitsstrecke für Güter- und Personenverkehr und für 230 Stundenkilometer.