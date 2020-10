Rosenheim und Augsburg schon ab Freitag in Teil-Lockdown

Ganz Deutschland geht am Montag in einen Teil-Lockdown, zwei bayerische Städte bereits am Freitag Abend. Die hohen Infektionszahlen lassen Rosenheim und Augsburg offenbar keinen Spielraum mehr.

7-Tage-Inzidenz von 256,7 in Augsburg

In der Stadt Augsburg sind seit Mittwoch weitere 174 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Das hat am Vormittag die Stadt auf ihrer Internetseite bekannt gemacht. Demnach liegt der aktuelle Inzidenzwert jetzt bei 256,7.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat sich deshalb in Rücksprache mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dafür entschieden, dass die schärferen Corona-Maßnahmen in Augsburg bereits am Freitag, 30. Oktober ab 21 Uhr in Kraft treten werden.

Darüber hinaus ordnet die Stadt Augsburg eine ausgeweitete Maskenpflicht an, und zwar an Hauptverkehrsadern, an den Uferbereichen von Lech und Wertach, wo Menschen vermehrt ihre Freizeit verbringen, und auf allen öffentlichen Spielplätzen. Es gilt eine verpflichtende Bereitstellung von Desinfektionsmitteln in allen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Ab morgen gilt zudem ein Alkoholverbot in allen öffentlichen Bereichen in der Stadt zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

Augsburg: Schulen und Kitas bleiben offen

Kitas und Schulen im Stadtgebiet sollen offen bleiben, weil diese Bereiche keine Infektionstreiber seien. Für die Schulen gilt nach den Ferien die Verordnungen nach Warnstufe 3, d.h. wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, findet ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht statt.

Oberstes Ziel sei es - so Weber, das Gesundheitssystem zu stabilisieren. Der stellvertretende Ärztliche Direktor des Uniklinikums, Helmut Messmann sagte: "Wir befinden uns auf einer Abschussfahrt!" Am Klinikum würden derzeit 107 Covid-Patienten inklusive Verdachtsfälle behandelt. Davon 25 auf Intensivstation. 19 Patienten müssen beatmet werden. Das seien deutliche mehr als im Frühjahr. Weil die Patienten vor allem aus dem Stadtgebiet kämen, hätten bereits andere Krankenhäuser Fälle übernommen.