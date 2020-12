Rosenheim/Miesbach: Zuerst werden Bewohner von Heimen geimpft

Die Bewohner der neun Pflegeeinrichtungen im Kreis Miesbach wurden bereits im Vorfeld abgefragt, ob sie eine Impfung gegen das Virus wünschen. "Es gibt keine Impfpflicht, auch die Bewohner von Pflegeeinrichtungen werden nur auf freiwilliger Basis geimpft", so das Miesbacher Landratsamt.

Ärzte klären Pflegeheimbewohner auf

Ärzte sind in diesen Tagen in den Einrichtungen unterwegs, um die Bewohner über die Impfung aufzuklären. Die ersten Chargen für den Kreis Miesbach werden ausschließlich von den mobilen Impfteams für die Pflegeheime genutzt, das stationäre Impfzentrum in Hausham wird vorerst nicht öffnen, so das Miesbacher Landratsamt.

Auch im Kreis Rosenheim starten die Impfungen im Impfzentrum Inntalhalle erst nach den Impfungen in den Einrichtungen. Zunächst erhalten die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen ab 80 Jahren Einladungen zur Impfung, so die Stadtverwaltung.