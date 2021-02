vor 18 Minuten

Rosenheim: Mann soll versucht haben, Ex-Frau zu töten

Ein 53-Jähriger soll am Samstagabend in Rosenheim versucht haben, seine 51 Jahre alte Ex-Frau, in ihrer Wohnung umzubringen. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.