Leiterin mutmaßlicher Querdenker-Schule ist verbeamtet

Eine verbeamtete Lehrerin hat nach BR-Recherchen die mutmaßliche Querdenker-Schule im Landkreis Rosenheim geleitet. Eigentlich war die Frau im gleichen Landkreis als Lehrerin einer Grund- und Mittelschule angestellt, befand sich aber bereits seit Längerem im Krankenstand. Das hat Wolfgang Rupp, der Sprecher der zuständigen Schulaufsichtsbehörde (Regierung von Oberbayern), dem BR bestätigt.

Lesen Sie hier: Mutmaßliche Querdenker-Schule im Landkreis Rosenheim geschlossen

Außerdem bestätigte er, dass der Verdacht der "Querdenker"-Schule insofern bestehe, weil ihnen Werbeflyer der Schule vorlägen, in denen damit geworben werde, dass man eine russische Schule sei, die dem deutschen Schulrecht nicht unterläge.

Lehrerin gegenüber dem BR: Bin aus dem System ausgestiegen

Zuvor hatte die Leiterin am Mittwoch dem BR gegenüber gesagt, sie hätte die Schule – und die Betreiber-Vereinigung "Freiheit braucht Mut" dazu – in Russland angemeldet. Die Schule laufe "unter einer russischen Lizenz-Nummer" und sei "russisches Hoheitsgebiet". Und sie berichtete zudem, sie sei seit dem ersten Lockdown eine "aus dem System ausgestiegene Lehrerin".

Das Schulkonzept der "Lernoase" sei von ihr selbst vor einigen Jahren entworfen worden, und würde sich an ganzheitlichem Unterrichten in Projektform, sowie an "Lernen mit Kopf, Herz und Verstand" und sogenannter "Evolutionspädagogik" orientieren. Sie hätte "Eingebungen von oben" erhalten, diese Schule zu gründen.

Eltern mutmaßlicher Querdenker-Schule drohen keine Konsequenzen

Den Eltern, die ihre Kinder auf die inzwischen geschlossene mutmaßliche "Querdenker-Schule" im Landkreis Rosenheim geschickt haben, drohen von behördlicher Seite indes keine Konsequenzen. Ein Verstoß gegen die Schulpflicht liege nicht vor, wenn die Eltern ihre Kinder mit einem Entschuldigungsgrund abgemeldet hätten, sagte Rupp gegenüber dem BR. Als Grund reiche aus, dass die Eltern Maskenpflicht und Corona-Tests ablehnten. Allerdings bestehe bei den Kindern eine Pflicht zur Wahrnehmung des Distanzunterrichts. In welcher Form hänge von dem Angebot der jeweiligen Schule ab.

Nur eine Schulpflichtverletzung bekannt

Das Kultusministerium teilte dem BR mit, die jeweiligen Schulen müssten sich jedoch "bemühen, in geeigneter Weise den Unterrichtsstoff zu unterrichten". Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler zu Proben und Schulaufgaben erscheinen. Ob nun aufgrund des aktuellen Falles die Regel überdacht werden müsse, dass eine Testverweigerung bedeutet, zu Hause in Distanz unterrichtet zu werden, dazu wollte das Kultusministerium sich nicht äußern.

Bei den etwa 50 Kindern, die die nicht genehmigte Schule auf einem Hof in Schechen laut Schulaufsichtsbehörde besucht haben, kam es lediglich einmal zu einer Schulpflichtverletzung. In dem Fall hatten die Eltern ihr Kind an der Schule ohne Grund abgemeldet und in Schechen angemeldet.

Schule am Mittwoch geschlossen

Die Behörden hatten die nicht genehmigte Schule am Mittwoch geschlossen. Am Montag habe es erste Hinweise gegeben, dass dort eine schulische Einrichtung in einem alten Bauernhof betrieben werde, hieß es. Die Einrichtung in Schechen soll Schüler aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus aufgenommen haben. Wie lange dort schon Unterricht angeboten wurde, sei unklar. Nach Einschätzung der Behörden hätte die Schule selbst bei einem Antrag auf den Betrieb einer privaten sogenannten Ersatzschule keine Genehmigung erhalten.