Rosenheim: Grundstücksstreit um Bio-Hof eskaliert

Happing ist ein äußerst beschaulicher Stadtteil von Rosenheim. Am Rande der Inntalmetropole gelegen, entfaltete sich hier noch Dorf-Idylle: Grüne Wiesen mit braunem Fleckvieh, malerische Bauernhöfe und ein fantastischer Blick auf die Alpen. Dieser Tage aber stören die Geräusche von Kreissägen die Idylle. Der Grund: Eine Baufirma ist angerückt und macht sich mit ihren Maschinen daran, den Asphalt aufzuschneiden, um eine Verbindungsstraße zurückzubauen.

Das passiert im Auftrag von Grundstücksbesitzer Christof Huber. Der Landwirt will es nicht mehr dulden, dass städtische Wege über seine Grundstücke führen. Seit Jahren schwelt hier am Rande von Rosenheim ein Flächenstreit. Weil mit der Kommune bisher keine Einigung in Sicht war, lässt Huber den Streit jetzt stufenweise eskalieren. Die Folgen werden auch unbeteiligte Bürger treffen. Huber beteuert, die Sache tue ihm zwar leid, aber mit Reden sei er einfach nicht mehr weitergekommen: "Ich wäre ein schlechter Landwirt, wenn ich hier einfach meinen Grund ohne rechtliche Grundlage hergeben würde, obwohl ich den dringen brauche", meint Huber.

Sportverein droht Aus wegen ungeklärter Erschließung

Das Problem: Die Erschließung des Stadtteils beruht seit Jahrzehnten auf Gewohnheitsrecht, irgendwann in den 60er Jahren wurde hier von der Stadt ein Weg über den Grund von Christof Huber gebaut und dann immer weiter asphaltiert. Um die Rechtslage hat sich lange niemand gekümmert. Aber in Happing ist auch ein Sportverein mit rund 800 Mitgliedern angesiedelt. Tenniscourts, Fußballplätze und ein Vereinsheim. Bei einem Rückbau der Straße gäbe es hier keine Zufahrt mehr, die Anlagen wären nicht mehr mit dem Auto erreichbar. Das sei schlichtweg eine Katastrophe für den ASV Happing, meint Vereinsvorstand Wolfgang Zenker: "Es geht definitiv um den Bestand des Vereins, ich glaube nicht, dass wir eine Zukunft haben, wenn die Nordstraße hier wegfällt", befürchtet er.

Erweiterungspläne eines Biohofs sind Ursache des Problems

Dass der örtliche Sportverein jetzt gefährdet ist, gefällt Christof Huber zwar auch nicht, aber er glaubt, nicht anders handeln zu können. Vor drei Jahren hat er seinen Hof auf Bio-Landwirtschaft umgestellt. Zertifiziert nach dem besonders strengen Naturlandsiegel. Die Nachfrage nach Bio boomt und Huber will seine Herde deswegen von 2.000 auf 6.000 Hühner vergrößern. Wegen der Naturland-Zertifizierung muss er dafür aber landwirtschaftliche Flächen nachweisen, auf denen das Futter produziert wird. Die Stadt bietet ihm kein Grundstück als Ausgleich an - also will er die Zufahrtsstraßen, die über sein Land führen, zurückbauen, um Flächen zu gewinnen.

Er hat das Recht dazu, das hat ihm das höchste bayerische Verwaltungsgericht in einem Urteil gegen die Stadt Rosenheim bestätigt. Trotzdem würde er lieber eine andere Lösung wählen, sagt der Bio-Landwirt: "Ich verstehe nicht, dass man einem Betrieb hier ständig Steine in den Weg legt, anstatt eine Einigung anzustreben", sagt Huber. Er sei auf jeden Fall weiterhin gesprächsbereit.

Hoffnung auf Lösung bis Jahresende

Der Flächenstreit beschäftigt den Rosenheimer Stadtrat schon seit Jahren. Die Fronten zwischen der Kommune und dem Bio-Bauern sind verhärtet. Im Rathaus aus roten Backsteinen, bekannt aus der TV-Serie Rosenheim-Cops, scheint aber ein vorsichtiges Umdenken einzusetzen. Jedenfalls betont Oberbürgermeister Andreas März (CSU), dass man weiterhin miteinander spreche: "Es müssen schon noch einige wichtige Detailfragen geklärt werden, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir bis Jahresende eine Lösung finden, die dann auch der Stadtrat mitträgt", erklärt der Rathaus-Chef.

Auf diese Hoffnung setzen neben Bio-Landwirt Christof Huber vor allem auch die Sportler des ASV Happing. Noch ist es nicht zu spät, noch haben die Straßenbaumaschinen nur kleine Schnitte in den Happinger Zufahrtsstraßen hinterlassen. Ohne eine Einigung könnten daraus aber unüberbrückbare Gräben werden.