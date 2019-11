20.11.2019, 18:33 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Rosenheim gibt deutlich mehr Geld für den Busverkehr aus

Rund zwei Millionen Euro will der Landkreis Rosenheim im kommenden Jahr in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren – fünfmal so viel wie bisher. Doch es gibt auch Kritik an den Ausbauplänen.