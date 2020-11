Rosenheim: Erst Corona, dann Geflügelpest?

Bei den Corona-Neuinfektionen halten die Stadt und der Landkreis Rosenheim seit langem einen traurigen Rekord: Beim 7-Tages-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt die Stadt Rosenheim bei einem Wert von rund 304, der Landkreis Rosenheim hat einen Wert von knapp 294. Jetzt droht ein neuer Virus: H5N8, die Geflügelpest.

Verendete Wildvögel waren infiziert

Seit dem 30. Oktober sind in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg tote Wildvögel gefunden worden, die sich mit dem Geflügelpestvirus angesteckt hatten. Auch das Veterinäramt Rosenheim warnt nun vor dem hochpathogenen Virus H5N8.

Vögel ziehen in ihre Wintergebiete

Der Vogelzug sei in vollem Gange, so das Veterinäramt Rosenheim. Dies begünstige eine Übertragung und Ausbreitung des Virus. Wer auffällige oder tote Wasser- oder Wildvögel findet, solle diese nicht anfassen, sondern umgehend beim Landratsamt Rosenheim melden, heißt es in einer Mitteilung.

Haus-und Nutzgeflügel kann sich an Wildvögeln anstecken

Außerdem solle dafür gesorgt werden, dass ein Überspringen des Erregers auf Haus- und Nutzgeflügel bereits im Vorfeld wirksam verhindert wird. Das Veterinäramt weist darauf hin, dass in gewerblichen und privaten Geflügel- und Vogelhaltungen, egal welcher Größe, insbesondere mit Auslauf- und Freilandhaltung Präventions- und Biosicherheitsmaßnahmen dringend überprüft und wenn nötig optimiert werden sollten.

Auch hier gilt: Desinfizieren und Abstand halten

Beispielsweise müssen die Schuhe vorm Betreten eines Geflügelstalles entweder desinfiziert oder gewechselt werden. Wildvögel sollten von den Nutztieren bestmöglich ferngehalten werden, indem zum Beispiel kein Futter in unmittelbarer Nähe der Ställe angeboten wird. Das Geflügel sollte außerdem nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden, zu dem wildlebende Vögel Zugang haben.

Vogelgrippe: Das sollten Sie wissen

