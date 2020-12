21.12.2020, 17:08 Uhr

RoMed Kliniken verschärfen Corona-Maßnahmen für Besucher

Für die vier RoMed Kliniken in Bad Aibling, Prien am Chiemsee, Rosenheim und Wasserburg am Inn gilt ein Besuchsverbot. Da die Infektionszahlen in der Region hoch sind, werden die Maßnahmen auch bei Ausnahmefällen nochmal verschärft.