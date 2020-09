Rollstuhlfahrer stirbt zwei Tage nach Unfall in Waldsasssen

Zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth ist ein 73 Jahre alter Rollstuhlfahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am Dienstag bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in einen Acker geschleudert und lebensgefährlich verletzt worden. Jetzt ist der Mann im Klinikum Weiden gestorben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Obduktion angeordnet

Unterdesssen wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, um festzustellen, ob der Mann ohne Vorerkrankungen den Unfall überlebt hätte. Wie ein Polizeisprecher dem BR sagte, sei dies wichtig, falls der Unfallverursacher sich strafrechtlich vor Gericht verantworten muss.

Ein ebenfalls 73-Jähriger Mercedesfahrer war am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und hatte das Unfallopfer, das ihm mit einem elektrischen Rollstuhl entgegenkam, frontal gerammt.