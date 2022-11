Rollstuhlfahrer aus Eltmann bezwingt den New Yorker Marathon

New York, 4.30 Uhr am Morgen. In der Lobby des Hilton Hotels in Manhattan ist die Aufregung groß. Eine Gruppe internationaler Rennrollstuhlfahrer macht sich bereit für die Abfahrt nach Staten Island, dem Startpunkt des New York Marathons. Darunter Dustin Stallberg aus dem unterfränkischen Eltmann.

Einziger Deutscher Rennrollstuhlfahrer beim New Yorker Marathon

Dustin Stallberg ist in Eltmann im Landkreis Haßberge geboren. Er kam bereits mit einer Querschnittslähmung auf die Welt und war von klein an auf einen Rollstuhl angewiesen. Doch entmutigt hat ihn sein Schicksal zu keiner Zeit. Ganz im Gegenteil: Dustin hat sich bereits früh auf den Rollstuhlsport fokussiert.

Vor zehn Jahren ist die Familie mit dem amerikanischen Vater nach Texas ausgewandert. Dort hat er die Liebe zum Rennsport entdeckt und in den vergangenen fünf Jahren bereits einige Marathonstrecken bewältigt. Nach Hawaii, Boston und Arizona hat er es schließlich nach New York geschafft. Die Teilnahmebedingungen sind sehr streng. Umso mehr freut sich Dustin, dass er als einziger deutscher Rennrollstuhlfahrer an den Start gehen darf.

Der New Yorker Marathon gilt als der anspruchsvollste der Welt

Sein Rennrollstuhl ist zwei Meter lang. Um voranzukommen, muss Dustin mit einem 3D-gedruckten Gummihandschuh auf den Reifen schlagen. Die Bewegungen müssen ganz gezielt und gleichmäßig erfolgen, damit der Stuhl am Rollen bleibt und Dustin bei großer Geschwindigkeit nicht kippt. Das ist ein riesen Kraftakt. Rutscht seine Hand ab oder reißt der Handschuh, kann das zu schweren Unfällen führen.

50.000 Athleten wollen den Marathon bezwingen. Die 42-Kilometer lange Strecke zieht sich durch alle fünf Stadtteile, über fünf Brücken, bergauf und bergab. "Erstlinge", so Deborah McFadden vom Rennrollstuhlsport Commitee, "schaffen es oft nicht bis ins Ziel, sondern brechen irgendwo auf der Strecke ab."

Die Familie ist stets an Dustins Seite

Dustins Mutter Bianca und seine drei Geschwister sind extra nach New York gereist, um ihn zu unterstützen. Mit bis zu 38 Stundenkilometern sind die Rennrollstuhlfahrer unterwegs. Dass Dustin die Kurve zu stark anschneidet, abrutscht, dass Gleichgewicht verliert oder der Reifen platzt, schwingt bei Mutter Bianca bei jedem Wettrennen mit. Sie fühle sich als ob sie selbst einen Marathon laufe. "Ich bin immer fix und fertig", sagt die vierfache Mutter, "emotional und körperlich."

"Aufgeben ist keine Option"

Dustin Stallberg beißt sich durch und erreicht die Ziellinie nach einer Stunde und 49 Minuten. Erschöpft aber glücklich umarmt er seine Familie. "Aufgeben", so sagt der 20-Jährige, "gab es bei mir noch nie. Ich habe immer gedacht, das muss ich jetzt machen. Das will ich jetzt machen. Und wenn ich es will, dann mach ich es einfach."