Rollstuhlbasketball mit BR-Sternstunden-Moderatoren

"Ein Stück neben dem am Boden rollenden Ball herfahren, dann den Basketball mit der Hand gegen das Scheibenrad des Rollstuhls drücken – und schon wird er von der Drehbewegung des Rades nach oben geführt," erklärt Nicolas Redweik mit einem Grinsen. Er ist im letzten Schuljahr auf der Bayerischen Landesschule in München und aktiver Rollstuhlbasketballer. Und er erklärt den beiden BR-Moderatoren, die zu Besuch sind, wie sie mitspielen können. Sandra Rieß, die neue Moderatorin der BR-Sternstunden-Gala, blickt zwar etwas skeptisch drein, aber probiert es aus. Und tatsächlich: Es klappt! Basketball aufheben im Rollstuhl – das war die Aufwärmrunde. Dann geht das Spiel los. Sandra Rieß und ihr Moderationskollege, Volker Heißmann, sind in verschiedenen Teams. Die Rollstühle flitzen zwischen den Körben hin und her. Pässe werden geworfen – und natürlich auch Körbe.

Zum Artikel Behindertenpolitik: Mehr Gleichberechtigung gefordert

Rollstuhlbasketball ist anstrengendes Workout

Durch die ständigen Antritte kommen die Fernsehleute ganz schön ins Schnaufen. "Mensch, ist das anstrengend, meine Hände zittern richtig vor Anspannung," prustet Sandra nach einem Tempo-Gegenstoß. "Aber es macht unglaublich viel Spaß!" Auf der Bayerischen Landesschule in München besuchen Jugendliche mit mehrfachen Einschränkungen und Jugendliche ohne Handicap gemeinsam den Unterricht. Gelebte Inklusion. Das gilt auch für das Rollstuhlbasketball-Match. Außer den BR-Moderatoren sind noch weitere Spieler mit dabei, die im Alltag keinen Rollstuhl brauchen. Keiner wird zurückgelassen, alle werden mit eingebunden. Das bemerkt auch Volker Heißmann: "Toll, wie die darauf achten, dass jeder mal den Ball bekommt und werfen kann – sogar ich! Die haben uns vorbildlich integriert," findet der BR-Moderator.

Über 3.300 Hilfsprojekte durch Sternstunden finanziert

Die Bayerische Landesschule in München ist eines von über 3.300 Hilfsprojekten, die von Spenden der Sternstunden-Aktion profitiert haben. Hier konnte mit den Hilfsgeldern unter anderem auch ein großer, barrierefreier Spielplatz im Pausenhof errichtet werden, den alle Schülerinnen und Schüler gerne nutzen.

Heute aber ist die Turnhalle noch mehr angesagt, als der Spielplatz – schließlich bekommen die Jugendlichen nur selten die Gelegenheit, gleich gegen zwei BR-Moderatoren Rollstuhlbasketball zu spielen. Nach über einer Stunde ist das Spiel dann vorbei, auch weil die Fernsehleute langsam an ihre Konditionsgrenze kommen. Überall glückliche Gesichter. Jetzt freuen sich alle auf den diesjährigen Sternstunden-Tag am 10. Dezember mit der großen Gala aus der Nürnberger Frankenhalle als Höhepunkt. Präsentiert von Sandra Rieß und Volker Heißmann, von denen die Schülerinnen und Schüler der Bayerischen Landesschule jetzt einen ganz persönlichen Eindruck mit nach Hause nehmen konnten.