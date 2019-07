Rollerunfall in Laubendorf

Beim Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Kleintransporter ist heute Mittag in Langenzenn ein 64-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 64-Jährige im Langenzenner Ortsteil Laubendorf Richtung Ortsmitte.

Unfallursache in Linkskurve unklar

An einer Linkskurve stieß er gegen den entgegenkommenden Kleintransporter eines 57-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.