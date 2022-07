Rollerfahrerin prallt frontal gegen Lastwagen und stirbt

Tödlich verunglückt ist am Montagvormittag in Mitwitz im Landkreis Kronach eine 70 Jahre alte Rollerfahrerin. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau mit ihrem Roller von Steinach kommend unterwegs.

70-Jährige Rollerfahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

Nachdem sie rechts auf die Sonneberger Straße in Mitwitz abgebogen war, geriet sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lastwagen. Die 70-Jährige erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Coburg machte sich vor Ort ein Bild über den Unfallhergang. Die Straße musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.