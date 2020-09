Rollerfahrer will überholen und gerät unter Auto

In Gundelfingen im Landkreis Dillingen an der Donau ist der Fahrer eines Motorrollers verunglückt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, wollte der 17-Jährige am Montagabend kurz vor dem Stadttor ein Auto überholen. Der Pkw-Fahrer bemerkte das zu spät und bog nach links in eine Parkbucht ein, so dass der Rollerfahrer gegen den Pkw prallte.

Rollerfahrer in Gundelfingen war betrunken

Der 17-Jährige rutschte unter das Auto. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 17-Jährige trug keinen Schutzhelm.

Motorroller in Gundelfingen weder versichert noch zugelassen

Außerdem lag für den Motorroller weeder Versicherung noch Zulassung vor. Deshalb stellte die Polizei den Roller sicher. Auf dem Motorroller saß auch ein Sozius, der sich nach dem Unfall zu Fuß davonmachte.