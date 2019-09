Rollerfahrer stirbt nach Sturz bei Neustadt an der Aisch

Zeugen fanden den Mann gegen 4.00 Uhr in der Früh zwischen den Ortsteilen Unternesselbach und Hasenlohe leblos neben seinem Elektroroller, so die Polizei. Versuche, ihn wiederzubeleben, waren ohne Erfolg – der Mann starb noch am Unfallort.

Von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt

Nach ersten Ermittlungen war er auf seinem Elektroroller von Unternesselbach nach Hasenlohe unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und stürzte. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch unklar. Die Polizei hat keine Hinweise darauf, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war.