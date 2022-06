Rollerfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Aschaffenburg

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter eines Paket-Dienstes und einem Roller in Aschaffenburg ist am Montag ein 52-jähriger Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Transporters alkoholisiert. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 2309. Die Straße war in beide Richtungen gesperrt.

Mit Transporter auf falsche Straßenseite geraten

Laut Polizeipräsidium Unterfranken war ein 48-Jähriger mit seinem Transporter der Staatsstraße 2309 von Aschaffenburg in Richtung Obernau unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf Höhe Bischbergweg in den Gegenverkehr. Hierbei kam ihm der 52-jährige auf seinem Roller entgegen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einer Berührung zwischen dem Transporter und dem Roller des 52-Jährigen. Der Rollerfahrer stürzte, kam am Boden zum Liegen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der kurze Zeit später eintreffende Rettungsdienst und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des 52-Jährigen an der Unfallstelle feststellen.

Blutentnahme bei Unfall-Fahrer

Der 48-jährige Fahrer des Transporters habe einen Schock erlitten, hieß es. Eine anschließende Blutentnahme habe laut Polizei ergeben, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle. Die Staatsstraße 2309 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Richtungen vollgesperrt.