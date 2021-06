15.06.2021, 17:03 Uhr

Rollerfahrer stirbt bei Unfall in Deggendorf

Bei einem Unfall in Deggendorf ist ein 47-jähriger Mann gestorben. Er kam mit seinem Roller von der Fahrbahn ab und verletzte sich beim Sturz so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie das passieren konnte, soll nun ein Gutachter klären.