Der 63 Jahre alte Rollerfahrer war am Mittwochabend kurz nach 18.00 Uhr auf einem geschotterten Feldweg westlich von Greßtal (Lkr. Schweinfurt) unterwegs. Aus ungeklärter Ursache fuhr er in die aus drei Frauen bestehende Gruppe, so die Polizei. Zwei 40-jährige Joggerinnen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Der Rollerfahrer verletzte sich nur leicht.