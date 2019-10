vor 38 Minuten

Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Bessenbach verstorben

Mittwochabend ist es an der Autobahnanschlussstelle Bessenbach / Waldaschaff zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad gekommen. Ein 23-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.