Rollende Intensivstation aus Erlangen im Dauereinsatz

Im Vergleich zu einem Rettungswagen ist der 12 Tonnen schwere Transporter vollgestopft mit deutlich mehr Beatmungs- und Überwachungstechnik. So können Intensivpatienten auch über lange Strecken transportiert werden, ohne dass die Therapie unterbrochen werden muss. Herzstück ist die Intensivtrage, erklärt Notfallsanitäterin Sabrina Scholz. Die Patienten liegen während des Transportes auf der Trage und sind verkabelt. Sie werden außerdem durch ein Beatmungsgerät mit Sauerstoff versorgt.

Behandlung nahezu wie im Krankenhaus möglich

Außerdem sind mehrere Spritzenpumpen an der Trage angebracht, über die dem Patienten Medikamente verabreicht werden können. An der Trage ist das gesamte notwendige medizinische Equipment verbaut, zeigt Notfallsanitäter Thorsten Rummelt. "Wir haben auch einen Überwachungsmonitor an der Liege, wie am Intensivbett im Krankenhaus. Nur da ist er an der Wand." EKG, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Herzwerte - das alles könne auf dem Intensivtransporter während der Fahrt überwacht werden.

Notarzt ist bei Intensivtransport immer an Bord

Wenn Sabrina Scholz und Thorsten Rummelt zum Einsatz gerufen werden, kommt noch ein Notarzt dazu. Dann ist das Team komplett. Sie transportieren Intensivpatienten, die um ihr Leben kämpfen. Das sei immer kritisch und ein Risiko für einen Patienten, erzählt der Notfallsanitäter. "Weil natürlich der Patient Kreislauf unterstützende Medikamente braucht, im schlimmsten Fall auch die hochinvasive Beatmung." Das alles müsse während der Fahrt in eine andere Klinik gewährleistet sein.

Covid-Intensivpatienten müssen aus dem Süden Bayerns verlegt werden

Das Team holt Patienten aus den Kliniken ab und transportiert sie teilweise über Stunden hinweg in eine andere Klinik, die noch Kapazitäten hat. Der Erlanger Intensivtransporter ist aktuell im Dauereinsatz, Verlegungsfahrten von Covid-Patienten aber auch Transporten von anderen Intensivpatienten stehen auf der Tagesordnung, da viele Kliniken am Limit sind.