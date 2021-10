Rollen statt rasten: Aichach will keine autofreie Zone

Vorerst wird es keine autofreie Zone in der Aichacher Innenstadt geben: Der Stadtrat konnte sich in seiner Sitzung am Donnerstag (30.09.21) nicht auf eine Umsetzung des von der SPD vorgebrachten Vorschlags einigen.

Autofreiheit nur an Wochenenden abgelehnt

Demnach wäre eine rund 100 Meter lange Zone am Stadtplatz von der Koppoldstraße bis zum Rathaus an den Wochenenden autofrei geworden. Auch soll künftig nach der Mehrheit im Rat die Anzahl der Parkplätze nicht kleiner werden.

Verkehrsberuhigung: Neues Konzept soll erstellt werden

Nun soll im Stadtrat ein Verkehrskonzept erarbeitet werden, wie man eine Verkehrsberuhigung am Stadtplatz erreichen kann. Kristina Kolb-Djoka von der SPD kritisierte die „schwammige Aussage der Verkehrsberuhigung". Das könne alles bedeuten.

"Ich bin enttäuscht, dass nicht mehr erreicht wurde, eine verkehrsberuhigte Aussage haben wir dort schon, und trotzdem jede Menge Autos.“ Kristina Kolb-Djoka (SPD)

Mehr Raum für Menschen, nicht für Autos

Kolb-Djoka erklärte weiter, ihr gehe es darum, den fließenden und ruhenden Verkehr aus der Zone herauszunehmen und mehr Erlebnis-Raum für die Bürger zu schaffen, die dort flanieren und einkaufen können. „Ich hätte mir mehr Mut gewünscht“, so die SPD-Politikerin.

Entscheidung über autofreien Stadtplatz in Aichach