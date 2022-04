"Rollbares Fichtelgebirge": Wanderführer für Rollstuhlfahrer

Ein neuer Wanderführer zeigt 26 Wege durch das Fichtelgebirge, die auch für Familien mit Kinderwägen, Senioren mit Rollatoren und für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Wie das Landratsamt Wunsiedel mitteilt, liegt die Broschüre mit dem Titel "Rollbares Fichtelgebirge" ab sofort in Gemeinden und Tourismuszentralen der Region aus. Weitere Tourenvorschläge im Rahmen des Rollbaren Fichtelgebirges sind online zu finden und werden kontinuierlich ergänzt.

Barrierefreie und barrierearme Wege durch das Fichtelgebirge

Die westlichste Tour befindet sich in Bayreuth in der Wilhelminenaue. Es gibt auch Touren in wasserreichen Gebieten, wie zum Beispiel rund um den Fichtelsee, den Nagler See oder den Weißenstädter See. Eine Tour durch den Wildpark Waldhaus Mehlmeisel bietet sich vor allem für Familien mit Kindern an. Wer seine Wanderung mit einem Stück Geschichte verbinden möchte, dem wird die Tour am Bauernhofmuseum Kleinlosnitz samt Museumsbesuch und Naturparkinfostelle empfohlen. "Es war uns wichtig, berollbare Wanderwege in freier Natur für alle anzubieten", erklärt der Seniorenbeauftragte des Landkreises, Konrad Scharnagl. "Ob Schwierigkeitsgrad oder Länge der empfohlenen Touren, es dürfte für jeden etwas dabei sein."

"Bei der Auswahl der Touren war uns neben der erforderlichen Barrierearmut natürlich auch die landschaftliche Schönheit und interessante touristische Anziehungspunkte wichtig." Jörg Hacker, Geschäftsführer des Naturpark Fichtelgebirge

Die Einteilung der Wege in verschiedene Schwierigkeitsstufen soll helfen, die optimale Tour für die eigenen Bedürfnisse auszuwählen. Neben der Wanderkarte gibt es in der Broschüre auch eine kurze Erläuterung zu jeder Tour mit kulturhistorischen und touristischen Fakten.

Die Schwierigkeitsstufen im Überblick

Stufe I

Hier ist die Wegstrecke von der Beschaffenheit und Steigungen her von kräftigen Rollstuhlfahrenden oder mit E-Rollstühlen sowie von Menschen mit Gehhilfen/Rollator uneingeschränkt machbar. Es gibt keine Einschränkungen für Kinderwagen.

Stufe II

Wegen vereinzelter Hindernisse, Steigungen oder Gefälle gewisser Abschnitte, ist eine Begleitperson nötig, hier werden an die Begleitperson nur geringe Anforderungen gestellt. Mit Rollator oder Kinderwagen bei entsprechender Grundfitness sind die Wege machbar.

Stufe III

Wegen extremer Steigungen von mehr als sechs Prozent und Wegbeschaffenheit ist hier eine Begleitperson unerlässlich; es werden hohe Anforderungen an die Begleitpersonen gestellt. Eventuell sollten mehrere Begleitpersonen mitgenommen werden. Die Strecke ist auch Für Rollatorfahrende und Familien mit Kinderwagen anspruchsvoll.