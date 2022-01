Rohstoffpreise treiben Katalysator-Diebstähle in die Höhe

Wenn ein ganz normaler PKW plötzlich wie ein Traktor klingt, liegt es höchstwahrscheinlich am Auspuff beziehungsweise an den Schalldämpfern. Früher hätte man dann als erstes auf einen Rostschaden getippt. Doch nun stellen Autobesitzer beim Blick unter ihr Fahrzeug immer öfter fest: der Auspuff ist abgeschnitten und der Katalysator ist weg. Zum Schock kommt der Ärger. Denn man darf sein Auto dann nicht mehr benutzen, erklärt Markus Sippl vom ADAC Testzentrum in Landsberg am Lech. "Das Fahrzeug hat ja dann keine Betriebserlaubnis mehr, weil es ohne Katalysator die Abgasvorschriften nicht mehr einhält und außerdem ist es viel zu laut, weil auch die Schalldämpfer nicht mehr funktionieren."

Starker Anstieg in den letzten beiden Jahren

Über 900 Mal ist der ADAC 2021 deutschlandweit allein wegen plötzlich fehlender Katalysatoren zur Hilfe gerufen worden - mehr als doppelt so oft wie im Vorjahr. Das bayerische Landeskriminalamt (LKA) bestätigt den Trend. Im Freistaat seien 2021 und 2020 eine mittlere dreistellige Zahl an Diebstählen erfasst worden, teilte das Landeskriminalamt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit - eine deutliche Steigerung gegenüber den Jahren 2017 bis 2019 mit einer jeweils niedrigen zweistelligen Zahl von Katalysator-Diebstählen.

Gleichwohl sei es sehr schwierig solche Diebstähle aufzuklären, sagt Stefan Faller vom Polizeipräsidium Schwaben Nord, weil Katalysatoren keine Identifizierungsnummer aufweisen müssen. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass die geklaute Ware sehr schnell ins Ausland verbracht wird.

Begehrt sind die seltenen Metalle

Im Ausland werden die Katalysatoren dann in der Regel recht schnell recycelt. Das machen auch Betriebe, die legal arbeiten, um an die wertvollen Metalle zu gelangen. Vor allem Platin, Palladium und Rhodium. Diese Elemente beschleunigen die chemischen Reaktionen, mit denen Luftschadstoffe wie Stickoxide abgebaut werden, bevor die Abgase den Auspuff verlassen. Doch diese Metalle werden nur in wenigen Ländern wie Russland, Kanada und vor allem Südafrika abgebaut. Während die Lieferketten in der Pandemie gestört sind und somit das Angebot schmälern, steigt gleichzeitig die Nachfrage. Denn die Autoindustrie muss schärfere Abgasvorschriften einhalten. Dafür müssen mehr dieser seltenen Metalle im Katalysator eingebracht werden. Die Folge sind extrem gestiegene Preise auf dem Rohstoffmarkt, erläutert Markus Sippl. "Wenn früher ein Gramm Rhodium 20 Euro gekostet hat, dann sind wir jetzt bei 600 Euro und damit ist klar, dass dieses Bauteil, also der Katalysator, auf einmal sehr, sehr interessant wird."

Betroffen sind vor allem älteren Autos

Die Polizei berichtet, dass Diebe gerade mal eine Minute brauchen, um einen Wagenheber anzusetzen und dann den Katalysator mit einer Akku-Flex aus dem Abgasstrang herauszuschneiden. Die gute Nachricht: Bei neueren Fahrzeugen befindet sich der Katalysator ziemlich versteckt nahe am Motorblock, damit er schneller auf Betriebstemperatur kommt. Selbst ein Experte wie Markus Sippl braucht eine Taschenlampe und ein paar Verrenkungen um den Katalysator im dicht gepackten Motorraum zu entdecken. "Also praktisch unmöglich für die Diebe den Kat zu klauen, unmöglich. Das geht nicht."

Das macht aber wiederum ältere Fahrzeuge aus den 1990er Jahren für Diebe umso begehrter. Eine Alarmanlage mit Neigungssensor würde Alarm schlagen, wenn jemand den Wagenheber ansetzt. Doch ob sich das bei alten Fahrzeugen lohnt? Vielleicht sinken ja die Rohstoffpreise für die seltene Metall auch mal wieder.