Rohstoffmangel: Den Druckereien geht das Papier aus

Es rattert und zischt in den weitläufigen Hallen der Regensburger Druckerei Friedrich Pustet. Palettenweise rollen hier Bücher vom Band. Geschäftsführerin Ursula Pustet könnte über die Auftragslage mehr als zufrieden sein. Doch der Blick in die Zukunft bereitet ihr auch Sorgen: "Wir haben mit dem Problem zu kämpfen, dass wir bei Papier derzeit eine Lieferzeit von acht bis zwölf Wochen haben." Solche Lieferzeiten waren Pustet bisher fremd. Bis vor einem Jahr konnte das 200 Jahre alte Verlags-, Druckerei- und Buchhandelsunternehmen innerhalb von 14 Tagen beliebig viele Bücher nachdrucken. Nun mangelt es am Wesentlichen: dem Papier.

Corona-Pandemie: Verpackungen mehr gefragt als Papier

Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, einem der größten Verbände von Verlagen, Produzenten und Buchhändlern, beruht der Papierengpass auf zwei Faktoren: der Corona-Pandemie und dem Rohstoffmangel. Während der Pandemie hat der Onlinehandel nochmals deutlich zugelegt. Viele Papierhersteller haben daher die Produktion von grafischem Papier, das für den Buchdruck benötigt wird, zu Gunsten der Produktion von Verpackungen zurückgeschraubt. Gleichzeitig werden die Lieferkapazitäten weniger. Der für die Papierherstellung wichtige Zellstoff muss allerdings aus Asien und Südamerika importiert, kann aber nicht transportiert werden. Die Folge: Der Preis für Zellstoff hat sich innerhalb weniger Monate nahezu verdoppelt. Auch Altpapier ist seltener und hat sich um 75 Prozent verteuert.

Druckereien können nicht alle Aufträge erfüllen

Kurz vor der Frankfurter Buchmesse und dem Weihnachtsgeschäft droht den Druckereien daher das Papier auszugehen. "Es ist auch schon vorgekommen, dass wir Aufträge von Druckereien oder Buchbindereien zurückbekamen, weil sie vereinbarte Liefertermine nicht einhalten oder Materialien nicht bekommen konnten", sagt Nadja Kneissler, Vorsitzende des Verlegerausschusses im Börsenverein. Eine Ausnahme. Teilweise konnten zwar die angebotenen Preise von den Druckereien nicht mehr gehalten werden, allerdings würden die Druckereien alles tun, um die Engpässe auszugleichen, so Kneissler.

Strategie: Papier horten

Die Druckerei Pustet hat sich frühzeitig auf die neue Situation eingestellt. Überall in den weitläufigen Fabrikhallen türmen sich Paletten und Rollen verschiedenster Papiersorten, teilweise bis knapp unter das Hallendach. Mit insgesamt 800 Tonnen hat sich die Regensburger Druckerei eingedeckt. Gerade mal zwei bis drei Monate dürfte der Vorrat reichen, schätzt Geschäftsführerin Ursula Pustet. "Wir wissen nicht, was im Moment alles benötigt wird." Im Zweifel sehr viel. Denn die Nachfrage nach Büchern ist seit Beginn der Pandemie gestiegen, bestätigt der Deutsche Börsenverein.

Deutscher Buchpreis: Neuauflagen werden dauern

In Sekundenschnelle hat ein Drucker, der so groß ist wie ein Linienbus, einen Stapel an Buchumschlägen ausgespuckt. Ein Mitarbeiter nimmt sich ein Blatt, legt es auf einen hell beleuchtenden Arbeitstisch und kontrolliert mit einer Lupe, ob die Konturen der Schrift nicht verwaschen sind. Es ist einer von sieben Titeln, die auf der sogenannten Longlist für den Deutschen Buchpreis stehen. Am Dienstagvormittag dann die Bekanntgabe, wer in der engeren Wahl ist, auf der sechs Bücher umfassenden Shortlist: Zwei Titel sind dabei, die bei Pustet gedruckt werden. "Es ist ein Renommee, wenn wir Titel platziert haben. Und am aller schönsten ist es, wenn es dann der deutsche Buchpreis per se wird. Das ist dann der schwarze Treffer." Dass die Druckerei Pustet am Ende auch den Gewinner druckt, ist keineswegs abwegig. Bereits die Vorjahressieger wurden hier gepresst.

Verlage und Druckereien müssen frühzeitiger planen

In den letzten Jahren konnte die Druckerei beliebig viele Neuauflagen der Bestseller produzieren. Für dieses Jahr ist Ursula Pustet zurückhaltender - trotz 800 Tonnen an Papiervorrat. "Diese kurzfristigen Auftragsvergaben sind in diesen Jahren weniger möglich. Vielleicht müssten die Verlage ein bisschen mehr in die Zukunft disponieren, damit auch wirklich die Titel, die verkauft werden sollen, gefertigt werden können."