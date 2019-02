Heimische Rohstoffe werden knapp

Egal ob Haus- oder Straßenbau: Die Rohstoffknappheit führt zu steigenden Preisen, die auch die Kunden zu spüren bekommen. Auch viele Unternehmen in Niederbayern berichten von Versorgungsengpässen bei Rohstoffen und steigenden Preisen. Das bestätigte Erich Doblinger, Sprecher der IHK Niederbayern dem Bayerischen Rundfunk.

38 Prozent der befragten Unternehmen in Bayern berichten im "Rohstoffreport" von Versorgungsengpässen bei heimischen Rohstoffen wie Tonerde, Granit, Sand oder Kies. Außerdem gab mehr als die Hälfte der Unternehmen an, mit steigenden Preisen konfrontiert zu sein.

Aluminium oder Kupfer besonders betroffen

Besonders drastisch seien laut dem "Rohstoffreport" die Engpässe bei Basismetallen wie Aluminium oder Kupfer. Jedes zweite Unternehmen beklagt hier eine schlechte Versorgungslage – 2015 beklagten das lediglich acht Prozent der Befragten. Auch viele niederbayerische Betriebe, wie beispielsweise Hydraulikunternehmen, seien auf die Basismetalle angewiesen und hätten Probleme mit Engpässen, so Doblinger. Abgebaut werden Kupfer und Aluminium aber in anderen Teilen der Welt.

Heimischer Rohstoffabbau stößt auf Widerstand

Laut Erich Doblinger stößt der heimische Rohstoffabbau trotz allem auf immer größere Widerstände. Das zeigt sich auch im Report: Fast die Hälfte der befragten Unternehmen fordert weniger Hürden beim Rohstoffabbau. Insgesamt gibt es in Niederbayern 154 Betriebe, die im Rohstoffabbau tätig sind. Alle Gruben und Steinbrüche haben in Niederbayern zusammen genommen einen Anteil von 0,2 Prozent an der Gesamtfläche Niederbayerns.

IHK Niederbayern fordert sachliche Diskussion

Die IHK Niederbayern fordert aufgrund der Resonanz aus den Betrieben unter anderem, dass die rohstoffabbauende Industrie in Bayern besser unterstützt wird und optimierte Rahmenbedingungen für den heimischen Abbau geschaffen werden, um etwa Haus- oder Straßenbau in Niederbayern weiter vorantreiben zu können. Laut der IHK Niederbayern sei eine Diskussion auf sachlicher Ebene wichtig und entscheidend für den Wirtschaftsstandort Niederbayern.