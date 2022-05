Rohstoff Wolle - wegwerfen oder sinnvoll verwerten?

Rainer Belzner ist Schäfer in sechster Generation - jeden Tag lässt er seine 800 Merinoschafe rund um den Hesselberg weiden. Mit der Landschaftspflege kann er noch Geld verdienen - sie ist hält ihn über Wasser. Doch anders als bei seinen Vorfahren bringt ihm die Wolle der Tiere so gut wie keinen Verdienst mehr ein.

Schafwolle aus Neuseeland statt aus der Region

Merinowolle ist zwar als nachhaltige Alternative zu Kunststoff-Fasern gerade wieder im Kommen. Doch diese wird in der Regel aus Neuseeland oder Australien importiert. Der Wollpreis in Europa ist auf weniger als 50 Cent gefallen. Damit können die Schafbauern nicht mal mehr die Kosten für die Schur decken. Schäfer Rainer Belzner erzählt, dass Wolle früher noch ein begehrter Rohstoff war: "In den 50er Jahren hat mein Opa erzählt, haben sie, immer wenn das Wollgeld kam, eine große Investition am Hof getätigt. Für 1.000 kg Wolle konnten sie sich damals einen Traktor kaufen und wir jetzt können gerade mal die Kosten erwirtschaften oder nicht einmal mehr das."

Wolle als Abfallprodukt?

Trotzdem müssen die Schafe mindestens einmal im Jahr geschoren werden. Denn sie wurden von den Menschen so gezüchtet, dass sie ihre Haare nicht mehr selbst verlieren. In Europa gibt es aber keine Infrastruktur mehr, um die Wolle sinnvoll zu nutzen. Schäfer Belzner verkauft seine Wolle eigentlich an einen Betrieb in Dinkelsbühl. Doch zuvor muss sie zur einzigen europäischen Wollwäscherei nach Belgien transportiert werden. Für kleinere Schafhaltungen lohnt sich dieser Aufwand nicht. Sie verwenden die angefallene Wolle bestenfalls noch als Dünger.

Rohstoff mit vielen Vorteilen

Dabei ist Wolle eigentlich ein Rohstoff mit vielen Vorteilen: Sie ist sehr atmungsaktiv - wärmt, wenn es kalt ist und kühlt, wenn es warm ist. Zudem kann sie viel Feuchtigkeit aufnehmen und fängt auch bei längerer Verwendung nicht an zu stinken. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der sowohl recyclingfähig ist, als auch kompostierbar, wenn er nicht mehr gebraucht wird. Und Wolle von Merinoschafen kratzt auch nicht. Deswegen ist Merinowolle eigentlich ein idealer Rohstoff zum Beispiel für Outdoor-Bekleidung. Doch seit Jahrzehnten boomt der Import von Billigkleidung aus mit Rohöl hergestellten Kunststofffasern, statt den Rohstoff aus der Region zu nutzen

Regionale Wertschöpfungsketten stärken

Nur wenige Unternehmen in Deutschland setzen, wie die Firma Lavalan aus Dinkelsbühl auf die Verarbeitung europäischer Wolle. Sie stellt aus der Wolle Vliese her, die anschließend zum Beispiel als Innenfutter für Schlafsäcke, Skijacken oder Handschuhe verwendet werden. Das Unternehmen hat eine Diskussionsveranstaltung initiiert, bei der Experten diskutierten, wie die regionalen Wertschöpfungsketten gestärkt werden könnten und Wolle so wieder eine echte Wertschätzung erfahren könnte. Ophelia Nick (Bündnis90/Grüne), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundes-Landwirtschaftsministerium sagte: "Wolle ist ein unglaublich faszinierender Rohstoff mit einer Kulturgeschichte über Jahrtausende! Zudem sind Schafe wichtig für die Biodiversität. Wir sollten alles daran setzen, dieses Kulturerbe in Europa zu bewahren." Schäfer Rainer Belzner hofft, dass nun die Zeit gekommen ist, Wolle aus der Region wieder als wertvollen Rohstoff zu schätzen und sich damit unabhängiger zu machen von Importen aus aller Welt.