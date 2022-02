Rohstoff-Preisexplosion: Wird Kaffee bald zum Luxusgetränk?

Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee – der gehört am Morgen für viele einfach dazu. 72 Prozent der Deutschen trinken täglich, oder zumindest regelmäßig die ein oder andere Tasse. Der Durchschnitt liegt bei drei Tassen am Tag. Kaffee wird sogar noch mehr getrunken als Bier oder Mineralwasser. Doch Wetterextreme treiben die Kaffeepreise nach oben. Marktführer Tchibo will in der kommenden Woche seine Preise noch einmal erhöhen. Auch die kleinen Röstereien in Franken nehmen das wahr.

Privatröstereien merken Preissteigerung

Der Münchberger Philipp von Fechter ist Kaffeeröster aus Leidenschaft, sagt er. Vor knapp drei Jahren hat er das "Wiener Kaffeehaus an der Oper" in Bayreuth eröffnet. Schon beim Betreten des Ladens steigt einem der Duft von frisch gebrühtem Kaffee in die Nase. Die Bohnen, die in goldenen Behältern hinter dem dunkelbraunen Holztresen stehen, werden in seiner "1897 Privatrösterei" im Landkreis Hof geröstet. Bis zu zwei Tonnen können es in Hochzeiten, wie etwa zu den Wagner-Festspielen, schon einmal sein, so von Fechter.

Rohstoffpreis hat sich verdoppelt

Dass die Preise für den Rohstoff Kaffee derzeit so stark wie zuletzt vor zehn Jahren steigen, merkt auch er deutlich. "In den vergangen Monaten waren das bei den Rohstoffpreisen fast 100 Prozent und es steigt immer noch. Dazu kommen die steigenden Transportkosten", so von Fechter. Seine Bohnen bezieht er aus Süd-und Mittelamerika, aber auch aus Indien und Afrika. Schon im Herbst hat er seine Preise angleichen müssen und um acht Prozent erhöht. Das Pfund Kaffee liegt bei ihm – je nach Sorte – um die 14 Euro. Wenn die Preissteigerungen sich aber weiter so rasant entwickeln, werde auch er wohl noch einmal reagieren müssen. "Das wird sich bis Ende des Jahres herauskristallisieren."

Wetterextreme in Brasilien: Erfrorene Kaffeepflanzen

Grund für den steigenden Kaffeepreis sind Wetterextreme in Brasilien. Erst Trockenheit, dann Schnee und Kälte. Auch die neue Ernte im April wird wohl unter den Erwartungen zurückbleiben. Doch Brasilien ist seit Jahren der größte Produzent von Rohkaffee. Der Kaffee ist also knapp, gleichzeitig versuchen sich Röster einzudecken – das treibt den Preis hoch. Und: Kaffee wird international an Börsen gehandelt. Der Preis hat sich fast verdreifacht. Das heißt auch durch Spekulation wird versucht zu profitieren, so Rohstoffanalytiker Bernhard Herz von der Uni Bayreuth.

Für die kommende Woche hat Marktführer Tchibo bereits angekündigt, bis zu 1 Euro 30 mehr für das Pfund Kaffee zu verlangen. Es ist die zweite Erhöhung binnen neun Monaten. Eine Entspannung des Marktes wird wohl erst bei besserer Ernte wieder möglich sein. Doch auch die Nachfrage in Entwicklungs- und Schwellenländern nach Kaffee wird immer größer. "Ich glaube nicht, dass der Kaffee seinen Vorniveaupreis wieder erreichen wird", so Herz.

Rösterei aus Hollfeld setzt auf "Direct Trade"

Es kann aber auch ganz anders gehen: Seit 2012 röstet Wolfgang Bornschlegel Bohnen in seiner Kaffeemanufaktur "Garten-Café" in Hollfeld im Landkreis Bayreuth. Aus Leidenschaft für guten Kaffee und dank persönlicher Beziehungen kommt er ohne Umwege an den Rohstoff und das zu stabilen Preisen. Dazu hat er Fünfjahresverträge mit seinen Kaffeebauern. "Wir bekommen von der Preissteigerung nichts mit. Wir haben 'Direct Trade'. Das heißt, mein Importeur kauft direkt bei den Kaffeebauern. Zwischenhandel und Börse sind ausgeschaltet", so Bornschlegel. Dadurch sind die Preise zwar von vornherein höher, aber seit acht Jahren gab es keine Preissteigerungen durch die Lieferanten.

Eine Signalwirkung hat der Schritt des Marktführers Tchibo dennoch auch für die kleinen Röstereien. Von denen es allein in Franken über 20 gibt. Es bleibt wohl abzuwarten, ob Kaffee noch zum Luxusprodukt wird.