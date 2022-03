Rohstoff-Krise verzögert Bau der Multifunktions-Arena Würzburg

Der Bau der neuen Multifunktions-Arena in Würzburg wird sich verzögern. Das teilte die Initiatorin des Projekts, die "Zukunftsstiftung für Würzburg", mit. Die ganze Branche sei derzeit mit explodierenden Energie-Preisen sowie Rohstoff-Preisen etwa für Stahl und Blech konfrontiert. Derzeit könne man noch keine Prognose abgeben, wann es weitergeht.

Vor diesem Hintergrund haben die Verantwortlichen entschieden, die Vorbereitungen der Bauvergaben für die Arena aufgrund der unsicheren Marktlage nicht zu forcieren. Thomas Oehler, Geschäftsführer der Arena Würzburg Projektgesellschaft mbH & Co. KG, teilte dem BR mit, dass die Bemühungen um eine Baugenehmigung allerdings fortgeführt würden. Die Multifunktionsarena bleibe ein Herzensprojekt.

Humanitäre Hilfe hat laut Stiftung Vorrang

Zunächst gelte der Fokus dem aktuellen Zeitgeschehen. "In der Ukraine spielt sich eine humanitäre Krise mit weitreichenden Folgen ab. Auch wir wollen einen Beitrag leisten, damit die Folgen dieses Krieges soweit wie möglich abgemildert werden können", werden Kuratorium und Vorstand der Zukunftsstiftung zitiert.

Es gebe derzeit herausragend wichtige Aufgaben wie die Aufnahme von Geflüchteten. Dabei stünde die Stiftung dem Stadtrat und den vielen engagierten Würzburgerinnen und Würzburgern zur Seite. "Wir müssen jetzt zuvorderst gemeinsam anpacken und der ukrainischen Bevölkerung in diesen schweren Tagen und Wochen helfen", so die Initiatorin des Projekts für eine neue Multifunktionsarena. Die Stiftung weist darauf hin, dass bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren eine Krise die Realisierung der Multifunktionsarena am ehemaligen Würzburger Güterbahnhof erschwere.

Neue Arena sollte 2024 fertiggestellt sein und 51 Millionen Euro kosten

Planungen aus dem Jahr 2021 zufolge sollte das gesamte Projekt 51 Millionen Euro kosten. Insgesamt 16 Millionen Euro wollte hierbei die Stadt Würzburg bezahlen. Die neue Halle soll östlich der Würzburger Grombühlbrücke entstehen.

Die Multifunktionsarena war bereits seit Jahrzehnten Diskussionsthema in Würzburg. Zukünftig wollen hier zum Beispiel die Bundesliga-Basketballer ihre Heimspiele austragen. Nach Angaben der Projektgesellschaft war geplant, die Halle bis Herbst 2024 fertigzustellen. Die Zukunftsstiftung Würzburg wurde 2017 von s.Oliver-Gründer Bernd Freier zusammen mit weiteren Geschäftsleuten ins Leben gerufen.