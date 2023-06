Rohrwerk Maxhütte steht erneut vor dem Aus

Nach der Insolvenz im Jahr 2021 und einer Rettung vor knapp einem Jahr droht dem Rohrwerk Maxhütte erneut eine Insolvenz. Die britische Mertex-Gruppe hatte Anfang des Jahres das Rohrwerk übernommen, allerdings basiere ein Teil dieser Rettung auf einem Versprechen der Staatsregierung, das nicht eingehalten worden sei, sagten IG Metall und Betriebsrat am heutigen Mittwoch.

Zum Artikel: Rohrwerk Maxhütte hat Insolvenz angemeldet

Leere Versprechungen von Söder, Aiwanger und Füracker?

Konkret geht es um eine Anschubfinanzierung, die laut Betriebsratsvorsitzendem Karl-Heinz König zugesagt gewesen sei. "Aiwanger, Söder und Füracker haben uns versprochen, dass wir über die Bayern LB das Geld bekommen, bis heute ist nichts gekommen. Da fühlen wir uns gewaltig verarscht", so König heute.

Am Mittag informierte die Geschäftsleitung die 350 Beschäftigten, dass noch zwei Tage Zeit sei, eine Lösung zu finden. Ansonsten droht ein erneuter Insolvenzantrag am Montag. Grund für die Ablehnung der Bayern LB sei, dass nicht mehr in so energieintensive Betriebe investiert werde. Dem hält der Betriebsrat entgegen: Es habe im vergangenen Jahr das Konzept für das "grüne Rohrwerk" gegeben, also den Umstieg von Gas auf erneuerbare Energien. "Wir hätten das Konzept gehabt", zeigt sich König "maßlos enttäuscht von der Staatsregierung".

Hundert Mitarbeiter sind schon weg, Rest in Kurzarbeit

Am kommenden Montag gibt es eine erneue Betriebsversammlung, kündigten Geschäftsleitung, Betriebsrat und IG Metall an. Laut Udo Fechtner von der IG Metall habe der Eigentümer bereits einen Millionenbetrag investiert. 100 Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten das Unternehmen bereits verlassen. Seit September sind die Mitarbeiter in Kurzarbeit und verzichten auf bis zu 40 Prozent ihres Gehalts. Gut die Hälfte der Mitarbeiter sind über 50 Jahre, so Udo Fechtner.

Nahtlose Stahlrohre für Industrie

Das Rohrwerk Maxhütte produziert nahtlose Stahlrohre für die Automobil- und Energiebranche und die Industrie, zum Beispiel Rohre für Nockenwellen, Kugellager oder Felsanker. Die Rohre werden auch im Maschinen- oder Bergbau eingesetzt - als Konstruktionselement oder in der Kraftwerkstechnik. Laut Angaben auf der Internetseite des Unternehmens produzieren nahtlose Stahlrohre nicht mal eine Handvoll Unternehmen in Deutschland. Das Rohrwerk wurde 1954 als Teil der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg gegründet. Nach den beiden Insolvenzen der Maxhütte in den Jahren 1987 und 1998 ging das Rohrwerk an die Max-Aicher-Gruppe über und wurde im Jahr 2003 ein eigenständiges Unternehmen. Nachdem 2021 die Holding Callista Private Equity Eigentümer wurde, leitete das Unternehmen ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein. Seit Juli 2022 ist die britische Mertex-Gruppe Eigentümer des Rohrwerks.

Zum Artikel: Tag der Entscheidung für Rohrwerk Maxhütte