Rohrbruch: Tausende Bayreuther ohne Wasser

Wegen eines großen Wasserrohrbruchs am späten Donnerstagabend waren ab 21 Uhr zahlreiche Haushalte Bayreuths ohne Wasser gewesen. Wie viele Menschen genau betroffen waren, konnte ein Sprecher der Stadtwerke Bayreuth auf BR-Anfrage nicht beziffern. Er sprach von Tausenden, die in mehreren Stadtteilen im Osten und Süden kein Wasser hatten. Gegen 4 Uhr am Freitagmorgen seien alle Haushalte wieder mit Wasser versorgt gewesen.

Universitätsstraße nach Wasserrohrbruch gesperrt

Ursache für den Rohrbruch war laut Angaben der Stadtwerke der Bruch einer Hauptwasserleitung. Dadurch hätten sich die Schutzklappen in einem Hochbehälter automatisch geschlossen und sorgten so für eine Störung der Wasserversorgung. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten die Schutzklappen noch in der Nacht wieder öffnen.

Aufgrund des Rohrbruchs ist die zum Teil jeweils zweispurige Universitätsstraße an dem betroffenen Bereich derzeit komplett gesperrt. Weil sich die Straße dort angehoben hat und der Bereich auf mögliche Unterspülungen hin überprüft werden müsse, ist der Belag der Straße derzeit großflächig aufgeschnitten und muss neu asphaltiert werden. Die Straßensperre bleibe mitunter eine Woche lang bestehen, so der Sprecher weiter. Aufgrund der Bauarbeiten kommt es auch zu Fahrplanänderungen im Bayreuther Stadtbusverkehr, die sich auf fünf Linien auswirken. Einen Überblick dazu bietet die Website der Stadtwerke Bayreuth.

Unterdurchschnittlich wenig Wasserrohrbrüche in Bayreuth

Bereits vor rund drei Wochen hatte es in Bayreuth einen Wasserrohrbruch gegeben, bei dem Tausende Haushalte kurzzeitig ohne Trinkwasser waren. Laut den Stadtwerken befinde sich Bayreuth in einem bundesweiten Vergleich im "unteren durchschnittlichen Bereich", was die Häufigkeit von Wasserohrbrüchen betrifft. Die Aussage basiere auf einem Monitoring, an dem Wasserversorger aus ganz Deutschland teilnehmen und die Schadensrate pro Kilometer Rohrleitung pro Jahr ermitteln. Im 340 Kilometer großen Rohrleitungsnetz im Bayreuther Stadtgebiet hatte es in diesem Jahr insgesamt 40 Rohrbrüche gegeben.