Rohrbruch in Herrsching: Tausende Menschen ohne Trinkwasser

Ein heißes Wannenbad in kalten Tagen - in Herrsching am Ammersee ist das zur Zeit unmöglich. Wegen eines Wasserohrbruchs am Sonntagmorgen sind die Kerngemeinde sowie die Ortsteile Rausch, Ellwang und Wartaweil derzeit von der Wasserversorgung abgeschnitten. Bis das Trinkwasser wieder fließt, werden mindestens 24 Stunden vergehen, meldet das Polizeipräsidium Oberbayern Nord.

4.000 Haushalte betroffen

Der Rohrbruch geschah in der Rieder Straße in Herrsching zur besten Frühstückszeit um kurz vor Acht. Bis auf Restwasser in den Leitungen geht für rund 4.000 Haushalte vorerst nichts mehr. Die Wasserhähne sollten laut Behörden auch möglichst zu bleiben, damit der Wasser-Hochbehälter des zuständigen Versorgers AWA Ammersee schnellstmöglich wieder aufgefüllt werden kann. Laut einem AWA-Sprecher könne das Trinkwasser aber wohl schon vor Montagfrüh wieder fließen.

Auf Baden und Duschen verzichten

Daher bitten die Behörden diejenigen Einwohner, die nicht vom Rohrbruch betroffen sind, aber am selben Hochbehälter hängen, auf die Entnahme von größeren Wassermengen vorerst zu verzichten - zum Beispiel durch Baden oder Duschen. So könne der Hochbehälter der AWA Ammersee schnellstmöglich wieder aufgefüllt werden.

Als verantwortlicher Ansprechpartner ist die AWA-Ammersee unter der Notfall-Nummer 08152 / 9183 33 zu erreichen.