Rohrbruch in Eggenfelden: Schaden behoben, Abkochgebot gilt noch

Nach dem Rohrbruch an einer Wasserversorgungsleitung im Raum Eggenfelden ist der Schaden inzwischen behoben. Das hat die Stadt Eggenfelden am Wochenende mitgeteilt.

Wasser soll weiter abgekocht werden

Die Wasserversorgung läuft demnach seit Samstagnachmittag wieder ohne Einschränkungen. Allerdings gilt das aus Sicherheitsgründen vergangene Woche ausgerufene Abkochgebot für einige Bereiche des Stadtgebiets und einige umliegende Gemeinden noch weiter.

Das betrifft Wasser, das zum Trinken, zur Essenszubereitung, zum Zähneputzen oder zur Reinigung von Wunden verwendet wird. Es sollte sprudelnd aufgekocht werden und danach abkühlen. Der Grund ist reine Vorsicht: Es wurden neue Wasserproben genommen, mit deren Ergebnissen erst im Laufe des Montags gerechnet wird.

Leck ist geschlossen

Der Rohrbruch ereignete sich laut Stadt am Donnerstag an einer schwer zugänglichen Stelle unterhalb eines Erdwalls in Huldsessen westlich von Eggenfelden. Erst Freitagmittag wurde das Leck gefunden und anschließend abgedichtet.