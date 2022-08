Rohrbruch in Bayreuth: Universitätsstraße wochenlang gesperrt

Nach mehreren Wasserrohrbrüchen im Bereich des Kreuzsteinbades in Bayreuth arbeiten die Stadtwerke an einer Stabilisierung der Leitungen. Zuletzt waren bei einem Vorfall in der vergangenen Woche tausende Bayreuther für wenige Stunden ohne Wasser.

Bayreuth: Straße bis zum Schulanfang komplett gesperrt

Die von diesem Wasserrohrbruch betroffene Universitätsstraße bleibt deshalb wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch bis zum Schulanfang am 13. September komplett gesperrt, teilten die Stadtwerke nun mit. Die beiden Spuren stadteinwärts werden wegen der Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Ende September gesperrt bleiben.

Rund um die zum Teil jeweils zweispurige Universitätsstraße sollen auf einer Länge von etwa 120 Metern die Wasserleitungen erneuert werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf 100.000 Euro. Gleichzeitig soll in den kommenden Wochen die etwa 300 Quadratmeter große Straßenfläche wiederhergestellt werden, die sich beim jüngsten Wasserrohrbruch zum Teil angehoben hatte.