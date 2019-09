Rohrbruch: Fünf Ortschaften an der Mainschleife ohne Wasser

Wegen eines Rohbruchs an einer Hauptleitung nahe der Vogelsburg bei Volkach, haben fünf Orte im Landkreis Kitzingen vorübergehend kein Wasser. Die Leitungen sind in Nordheim, Escherndorf, Köhler, Sommerach und an der Hallburg abgedreht. Etwa 3.000 Einwohner sind davon betroffen.

Leitung soll bald wieder Wasser liefern

Das Team des regionalen Versorgers Fernwasser Franken (FWF) arbeitet daran, die defekte Leitung zu reparieren. Volker Supp von der FWF rechnet damit, dass die Betroffenen im Laufe des Donnerstags wieder Wasser haben sollten.