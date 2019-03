Rohrbombe: Anwesen in Burglengenfeld durchsucht

Am Freitag ist es in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf zu einer Hausdurchsuchung gekommen. Anlass war wohl der Fund einer Rohrbombe im Februar in einem neuen Baugebiet. Zuerst hatte "mittelbayerische.de" über die Durchsuchung berichtet.

Richterlicher Beschluss vollzogen

Ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums in Regensburg bestätigte dem BR, dass am Freitagabend ein richterlicher Beschluss mit der Durchsuchung eines Anwesens vollzogen wurde. Federführend bei dem Einsatz war die Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Laut Polizei bestand der Verdacht, dass sich in dem Anwesen gefährliche Gegenstände befinden würden. Ob die Polizei der der Durchsuchung fündig wurde, wollte der Sprecher nicht bestätigen. Festgenommen wurde niemand. Wegen der laufenden Ermittlungen könne man noch keine Einzelheiten bekanntgeben. Am Montag will sich die Polizei jedoch mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wenden.