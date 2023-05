Roger-Waters-Konzert in München: Olympiapark setzt Zeichen

Demo vor der Olympiahalle geplant

Der Verein "München ist bunt!" ruft außerdem für Sonntag, 18.30 Uhr, zu einem gemeinsamen Gegenprotest vor der Olympiahalle auf. Nach Angaben des Vereins werden dort "verschiedene Organisationen und Parteien gegen Antisemitismus und Verschwörungsideologien und für eine weltoffene Gesellschaft" demonstrieren.

"Für uns ist die Grenze der Kunstfreiheit bei Waters Konzerten schon längst überschritten", betont Vorsitzende Micky Wenngatz: "Gerade hier in München, der ehemaligen Hauptstadt der NS-Bewegung, gerade auf dem Olympiagelände dürfen wir Antisemitismus nicht dulden."

In dem Zusammenhang erinnert "München ist bunt" an vergangene Konzerte von Waters, bei denen er immer wieder antisemitische Narrative genutzt habe. So sei er in einem langen schwarzen Ledermantel mit einer Armbinde aufgetreten, die nur zu deutlich an die Armbinden der SS erinnerte. Auch habe Waters immer wieder bei seinen Konzerten Ballons in Schweineform aufsteigen lassen, auf die ein Davidstern gemalt war und die am Ende des Konzertes in der Regel zerstört worden seien.

Ebenso hätten seine Äußerungen zum Krieg in der Ukraine für Aufsehen gesorgt. Roger Waters habe beispielsweise gesagt, dass Russlands Präsident Putin durch seinen Angriffskrieg den Faschismus in der Ukraine bekämpfen wolle und dass die USA ein Haupt-Aggressor seien.