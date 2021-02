02.02.2021, 14:20 Uhr

"Rötzer Kapplverbot": Pfarrer hängt Verbotsschild auf

Wenn ein Mann eine katholische Kirche betritt, dann nimmt er seine Kopfbedeckung ab. So will es der Brauch. Weil sich aber in Rötz viele nicht mehr an diese Regel halten, hat der Pfarrer jetzt gehandelt: Er hat ein Verbotsschild aufgehängt.