Röttinger Frankenfestspiele fallen wegen Corona aus

Wie die Stadt Röttingen mitteilt, müssen die Festspiele dieses Jahr "sehr schweren Herzens" abgesagt werden. Dieser "herbe Einschnitt" sei "ein großer Verlust" für "alle Beteiligten, für die Stadt Röttingen und für das Publikum". Die Entscheidung sei aber letztlich auch nötig gewesen, "um finanziellen Schaden für die Stadt Röttingen abzuwenden".

Alternativangebote für Kartenbesitzer

Die Stadt sei derzeit in Gesprächen, um das für 2020 geplante Programm ins nächste Jahr zu verschieben. Nach Abschluss der Gespräche könne für bereits bezahlte Karten "ein gutes Angebot" gemacht werden. Ab dem 11. Mai 2020 könnten sich Kartenkäufer im Festspielbüro unter der Telefonnummer 09338/ 972855 über die Alternativangebote im Jahr 2021 informieren. Kartenkäufer, die für das ursprünglich schon ab dem 7. Mai 2020 geplante Programm des "Jungen Theaters" Tickets gekauft haben, würden von den Festspielen kontaktiert, heißt es.

Hoher wirtschaftlicher Schaden

Die Absage der Röttinger Festspiele hat für die Ensemblemitglieder und auch für die 1.700-Einwohner-Stadt ganz im Süden des Landkreises Würzburg finanzielle Auswirkungen. Wie die Stadt Röttingen mitteilt, lasse jeder Tagesgast zusätzlich zum Ticketpreis durchschnittlich 29 Euro in der Region. Auch die Tatsache, dass dieses Jahr die Schauspieler der Festspiele nicht wie sonst drei Monate in Röttingen in Umgebung wohnen, habe negative Folgen für die regionale Wirtschaft.

