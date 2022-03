Römisches Museum Augsburg: Es bleibt beim alten Standort

Nächster Schritt in der zähen Debatte um das Augsburger Römermuseum. Das Römische Museum wird am bisherigen Standort, in der Dominikanerkirche, bleiben. Das hat Augsburgs Kulturreferent Jürgen Enninger jetzt gegenüber dem BR erklärt.